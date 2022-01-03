Укр

"Хорошо, что не сгорела": в Донецке произошло ЧП с главной елкой города (видеофакт)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Местные жители говорят, что новогодние огоньки не выдержали из-за погоды Новость обновлена 03 января 2022, 11:03
Местные жители говорят, что новогодние огоньки не выдержали из-за погоды

В сети жалуются, что главная елка захваченного города является кривой и "позорной"

В оккупированном Донецке во время новогодних торжеств 2 января потухла главная елка города.

Об этом сообщили очевидцы, публикуя в местном Телеграмм-канале видеофакт случившегося.

Судя по записи, гореть на новогоднем дереве осталась только звезда на верхушке. Все остальное померкло якобы из-за того, что гирлянда не выдержала погодных условий: снегопада и минусовой температуры.

Потухшая гирлянда на елке в Донецке

Естественно, местные жители не смогли промолчать из-за случившегося.

"Позорище — елку кривую поставить в центре", "Какая "республика", такая и елка", "С такой погодой хорошо, что не сгорела!" — пишут интернет-пользователи.

По состоянию на 3 января елка снова в огнях, однако в сети не исключают, что это ненадолго.

Увы, после оккупации пострадало не только праздничное убранство города, но и основная инфраструктура. Так, недавно в Донецке рухнул козырек отеля "Европа", что у ДК Куйбышева. Еще недавно здание было одной из визиток города, теперь же, судя по фото, оно превращается в заброшку, ведь туристов после оккупации здесь явно нет.

Теги:
#Донецк #Донбасс #Елка #Новый год
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