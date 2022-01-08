Укр

В Херсонской области девушка случайно проглотила кусок от кухонного ножа: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Ужин на Рождество чуть не привел к трагедии Новость обновлена 08 января 2022, 09:46
Ужин на Рождество чуть не привел к трагедии

Каким образом лезвие попало в блюдо, остается загадкой.

Ужасный инцидент, который мог привести к непоправимым последствиям, произошел в городе Новая Каховка в Херсонской области.

Как сообщает издание Кherson.net.ua, ссылаясь на информацию от Сергея Яновского, во время рождественского ужина чуть не погибла 21-летняя жительница города, с которой произошел несчастный случай.

Как известно, во время посиделок на Святвечер девушка случайно проглотила обломок от лезвия кухонного ножа, попавшего в одно из блюд, которыми в тот вечер лакомилась семья. Не заметив острый предмет, который находился в ложке, пострадавшая проглотила его. В результате острый кусок металла застрял у нее между гортанью и пищеводом.

К счастью, молодая женщина сразу обратилась за помощью в медицинское учреждение, где медикам удалось без оперативного вмешательства быстро удалить чужеродный предмет.

Как отмечают врачи, если бы обломок от ножа прошел глубже, попав в желудок, последствия могли бы быть летальными.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Херсонской области разъяренная женщина жестоко расправилась со своим любимым: она несколько раз проткнула мужчину ножом, отрезала ему пенис и даже пыталась отрубить несчастному голову. Теперь агрессорке, которую уже задержали правоохранители, может грозить наказание в виде срока лишения свободы на срок до 15 лет.

Теги:
#Нож #Херсонщина #Ужин #Новая Каховка
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