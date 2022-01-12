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На Полтавщине пьяный "гонщик" влетел в реку: авто ушло под воду (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Авто утонуло в 20 метрах от берега
Авто утонуло в 20 метрах от берега

В крови водителя нашли 1,87 промилле алкоголя, что почти в 10 раз выше допустимой нормы

В Полтавской области в Миргородском районе в глубоководную реку Псел въехал ВАЗ 2115. И хоть водоем был покрыт прочным льдом, он не выдержал: машина ушла под воду.

По информации облуправления полиции, ЧП случилось 9 января. 40-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на авто на поверхность реки. В 20 метрах от берега ВАЗ начал стремительно уходить под воду. К счастью, за это время горе-водитель успел выбраться из салона и не пострадал.

В итоге, доставать утонувшее авто с помощью спецтехники пришлось спасателям. Тем временем в крови его владельца нашли 1,87 промилле алкоголя в крови — это почти в 10 раз выше допустимой нормы.

На Полтавщине была целая спецоперация по спасению утонувшей машины
На Полтавщине была целая спецоперация по спасению утонувшей машины

За "нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой повреждение транспортного средства" и вождение в пьяном виде в отношении мужчины составили два админпротокола. Максимальное наказание — до 15 суток ареста.

Напомним, в Мелитополе в аварии трагически погиб сотрудник райотдела полиции с супругой — у пары остался маленький сын.

Теги:
#Автомобиль #Полтавская область #Река #Затонувший
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