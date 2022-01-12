На Полтавщине пьяный "гонщик" влетел в реку: авто ушло под воду (фото)

В крови водителя нашли 1,87 промилле алкоголя, что почти в 10 раз выше допустимой нормы

В Полтавской области в Миргородском районе в глубоководную реку Псел въехал ВАЗ 2115. И хоть водоем был покрыт прочным льдом, он не выдержал: машина ушла под воду.

По информации облуправления полиции, ЧП случилось 9 января. 40-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на авто на поверхность реки. В 20 метрах от берега ВАЗ начал стремительно уходить под воду. К счастью, за это время горе-водитель успел выбраться из салона и не пострадал.

В итоге, доставать утонувшее авто с помощью спецтехники пришлось спасателям. Тем временем в крови его владельца нашли 1,87 промилле алкоголя в крови — это почти в 10 раз выше допустимой нормы.

На Полтавщине была целая спецоперация по спасению утонувшей машины

За "нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой повреждение транспортного средства" и вождение в пьяном виде в отношении мужчины составили два админпротокола. Максимальное наказание — до 15 суток ареста.

Напомним, в Мелитополе в аварии трагически погиб сотрудник райотдела полиции с супругой — у пары остался маленький сын.