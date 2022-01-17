Пожар гасили полночи: на Полтавщине микроавтобус врезался в цистерну с газом (фото, видео)
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С огнем сражались почти три десятка спасателей
Ночь с 16 на 17 января в Кременчуге Полтавской области прошла весьма неспокойно. Здесь на одной из автозаправочных станций спасатели гасили пожар, начавшийся после столкновения микроавтобуса с газовой цистерной. Ликвидировать возгорание пришлось до самого утра.
Подробности сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Полтавщины.
Пожар начался около 22:10. Водитель микроавтобуса неназванной марки потерял контроль над управлением и въехал в цистерну с газом. По предварительным оценкам, в емкости находилось около 5 кубических метров горючего вещества.
В результате столкновения вспыхнул пожар, который охватил как саму цистерну, так и транспортное средство.
Огонь охватил небольшой участок, однако полыхал с огромной силой. На ликвидацию пожара было брошено пять спецмашин спасателей. Также с огненной стихией сражалось 28 членов личного состава местной ГСЧС.
Помимо непосредственно гашения пожара спасатели также защищали соседние емкости с горючими веществами и следили, дабы огонь не перекинулся на саму заправку.
Окончательно загасить пожар удалось лишь к шести утра.
О пострадавших и хотя бы приблизительной стоимости убытков в пресс-службе спасателей не сообщают.
Напомним, что это не первый громкий пожар на Полтавщине за последние несколько дней. Ранее "Телеграф" писал о возгорании в доме депутата Полтавского горсовета Евгения Момота. В его жилье бросили бутылку с горючей жидкостью.
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