В Запорожье 29-летняя мать довела до голодной смерти дочь грудного возраста: подробности
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Ранее местная жительница привлекалась за хранение наркотиков
Вечером 17 января в отдел полиции Запорожского районного управления медики скорой помощи сообщили о том, что во время проводимых ими реанимационных мероприятий умерла 4-месячная девочка. На месте происшествия копы выяснили, что врачей к ребенку в дом на ул. Патриотической вызвал 36-летний знакомый матери, на которого она в тот день надолго оставила малышку. Сама родительница, передав в руки медиков замотанное в тряпье дитя, ушла в неизвестном направлении и домой не вернулась.
Стоит сказать, что даже сотрудники Запорожского областного полицейского главка были шокированы сразу несколькими подряд трагическими событиями, случившимися с несовершеннолетними детьми на подведомственной территории. В частности, было обнаружено тело пятиклассника Максима Самофалова из пгт Акимовка Мелитопольского района. Мама не уделяла ребенку должного внимания и ласки. Максим пропал из дома бабушки еще на исходе лета, но все надеялись, что он найдется, а сбежал, потому что не хотел возвращаться на учебу в школу-интернат. Однако школьник попал в руки убийц.
"Ребенок находился в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм" – так протокольно звучит состояние, до которого женщина довела свою дочку. Отдел коммуникации полиции Запорожской области сопровождает информацию фотографиями царящего беспорядка в квартире, где случилась беда.
"Представь ребенка из Освенцима (немецкий концентрационный лагерь периода 2-й мировой войны – Авт.): скелетик в пролежнях" – так "Телеграфу" неофициально объяснили, как выглядело несчастное дитя.
По данным правоохранителей, матерью умершего ребенка является 29-летняя местная жительница, привлекавшаяся в 2021 году к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. А теперь женщине придется также отвечать за более тяжкое преступление. Следователем возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Виновной грозит ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Но пока что правоохранители устанавливают, где находится горе-мамаша.
В указанной полицией многоэтажке на улице Патриотической, жильцы рассказали местным журналистам, что хозяином квартиры является брат мужа мамы скончавшегося ребенка. И это он вызвал скорую помощь. Сам то ли супруг, то ли сожитель женщины с прошлого года находится за решеткой за наркобизнес. Соседи также пожаловались, что возле данной квартиры всегда было грязно, валялись шприцы и часто приходили сомнительные личности. Что касается ребенка, то никто не видел, чтобы мать с ним гуляла, зато из-за двери слышали детский плач. Как оказалось, крошку даже не зарегистрировали — якобы мать собиралась вернуться с дочкой по месту предыдущего проживания в Васильевский район. Там, кстати, с родным отцом проживают двое старших детей гражданки. Соседка, побывавшая в квартире в качестве понятой, сказала, что в жилище не было никаких вещей для содержания ребенка, зато повсюду царила антисанитария.
"Телеграф" также рассказывал, что в пгт Кушугум Запорожской области 9-классника избили ровесники: они также гасили о его тело сигареты, заставляли его глотать окурки, обливали на улице водой.
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