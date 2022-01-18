В Запорожье 29-летняя мать довела до голодной смерти дочь грудного возраста: подробности

Ранее местная жительница привлекалась за хранение наркотиков

Вечером 17 января в отдел полиции Запорожского районного управления медики скорой помощи сообщили о том, что во время проводимых ими реанимационных мероприятий умерла 4-месячная девочка. На месте происшествия копы выяснили, что врачей к ребенку в дом на ул. Патриотической вызвал 36-летний знакомый матери, на которого она в тот день надолго оставила малышку. Сама родительница, передав в руки медиков замотанное в тряпье дитя, ушла в неизвестном направлении и домой не вернулась.

В квартире, где жила малышка, царит бардак

Стоит сказать, что даже сотрудники Запорожского областного полицейского главка были шокированы сразу несколькими подряд трагическими событиями, случившимися с несовершеннолетними детьми на подведомственной территории. В частности, было обнаружено тело пятиклассника Максима Самофалова из пгт Акимовка Мелитопольского района. Мама не уделяла ребенку должного внимания и ласки. Максим пропал из дома бабушки еще на исходе лета, но все надеялись, что он найдется, а сбежал, потому что не хотел возвращаться на учебу в школу-интернат. Однако школьник попал в руки убийц.

"Ребенок находился в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм" – так протокольно звучит состояние, до которого женщина довела свою дочку. Отдел коммуникации полиции Запорожской области сопровождает информацию фотографиями царящего беспорядка в квартире, где случилась беда.

Фото из квартиры, где случилась трагедия

"Представь ребенка из Освенцима (немецкий концентрационный лагерь периода 2-й мировой войны – Авт.): скелетик в пролежнях" – так "Телеграфу" неофициально объяснили, как выглядело несчастное дитя.

Свалка вещей также и в санузле

По данным правоохранителей, матерью умершего ребенка является 29-летняя местная жительница, привлекавшаяся в 2021 году к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. А теперь женщине придется также отвечать за более тяжкое преступление. Следователем возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство). Виновной грозит ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Но пока что правоохранители устанавливают, где находится горе-мамаша.

В указанной полицией многоэтажке на улице Патриотической, жильцы рассказали местным журналистам, что хозяином квартиры является брат мужа мамы скончавшегося ребенка. И это он вызвал скорую помощь. Сам то ли супруг, то ли сожитель женщины с прошлого года находится за решеткой за наркобизнес. Соседи также пожаловались, что возле данной квартиры всегда было грязно, валялись шприцы и часто приходили сомнительные личности. Что касается ребенка, то никто не видел, чтобы мать с ним гуляла, зато из-за двери слышали детский плач. Как оказалось, крошку даже не зарегистрировали — якобы мать собиралась вернуться с дочкой по месту предыдущего проживания в Васильевский район. Там, кстати, с родным отцом проживают двое старших детей гражданки. Соседка, побывавшая в квартире в качестве понятой, сказала, что в жилище не было никаких вещей для содержания ребенка, зато повсюду царила антисанитария.

"Телеграф" также рассказывал, что в пгт Кушугум Запорожской области 9-классника избили ровесники: они также гасили о его тело сигареты, заставляли его глотать окурки, обливали на улице водой.