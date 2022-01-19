В Луганской области нашли тело солдата и просят украинцев помочь: что произошло

Мужчина умер от выстрела в голову.

На Луганщине 18 января нашли тело молодого военнослужащего-контрактника. Мужчина был 1998 года рождения. Предварительная причина смерти — самоубийство, по версии прокуратуры он выстрелил себе в подбородок из собственного оружия. Трагедия произошла на месте его службы.

Об этом сообщает спецпрокуратура в военной и оборонной сфере ОС.

Кроме возраста известно, что военный был из Новогригоровки Второй Кировоградской области. Смерть военного расследует Счастьинский райотдел полиции в Луганской области. Кроме версии сведения счетов с жизнью рассматриваются также вероятность доведения до суицида, умышленного убийства и нарушения правил обращения с оружием.

Если у кого-то есть информация про трагедию, прокуратура просит о содействии для уточнения обстоятельств: 066 671 44 14.

Ранее "Телеграф" писал про вероятные самоубийства в рядах украинских защитников — 29 декабря предположительно покончил с собой уроженец Запорожья, которому было 36 лет. Причина смерти — выстрел в голову. Третьего января также сообщалось о смерти военного, есть вероятность, что он свел счеты с жизнью. Оба случая произошли в Донецкой области.