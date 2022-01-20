Украинский бизнесмен скупает оленей со всего мира, чтобы преобразить Карпаты (видео)

Мужчина создал удивительную экоферму, которая пользуется популярностью у туристов

В Закарпатской области фермер спасает животных, столкнувшихся с жестоким отношением к себе. В течение пяти лет, благодаря многочисленным "спасательным операциям", бизнесмен создал целый эко-парк с дикими животными.

Как сообщают в сюжете ТСН, предприниматель Юрий Тюх уже успел приобрести 100 оленей из разных уголков мира. Главной целью мужчины является возрождение поголовья этих животных в лесах карпатских гор. Сейчас о парнокопытных заботятся в Национальном парке в Закарпатской области. Когда олени достигнут трехлетнего возраста, всех выпустят на свободу в дикую природу.

Отмечается, что оленята были привезены в Украину из разных уголков мира. Закарпатский фермер приобрел животных в Новой Зеландии, Австрии, Англии и Венгрии. Выбирал всегда лучших, прошедших специальную селекцию.

Сумму, которую пришлось потратить на приобретение парнокопытных, бизнесмен не разглашает, считает это излишним.

Сейчас малыши живут на ранчо в Национальном парке Закарпатья, которое специально для них оборудовал Юрий.

В Закапатье фермер скупает оленей

Рядом с оленями в вольерах здесь проживают львы, тигры и волки. Этот эко-парк, пользующийся большой популярностью среди туристов, бизнесмен создал еще пять лет назад исключительно из животных, которых выкупил у зоопарков и браконьеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Польше самец оленя напал на охотника-блогера и выбил ему глаз. Инцидент с травмированием мужчины попал на видео.