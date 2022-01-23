Укр

Пошли в горы вопреки предупреждениям спасателей: в Карпатах группу туристов накрыло лавиной

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Одному из пострадавших понадобилась эвакуация Новость обновлена 23 января 2022, 14:34
Одному из пострадавших понадобилась эвакуация

Спасатели предупреждали об опасной снеголавинной обстановке.

В воскресенье, 23 января, группа туристов попала в беду во время прогулки по горам в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что происшествие произошло в районе горы Плай, что неподалеку от пгт. Воловец. Группа из девяти человек оказалась застигнутой врасплох во время схождения лавины, из-за чего пятерых из них частично засыпало снегом.

Спасатели сообщают, что людям удалось откопаться из снега самостоятельно, но один из них получил травмы и нуждался в транспортировке. Предварительно известно, что пострадал мужчина 1992 года рождения, который получил травму ноги.

Им на помощь отправили три единицы спецтехники и 10 человек горных спасателей.

Стоит отметить, что спасатели уже несколько дней предупреждают людей о том, что снеголавинная обстановка в Карпатах оставляет желать лучшего и о том, что туристам следует пока воздержаться от подъемов.

"Снегопады и метели на высокогорье представляют прямую угрозу жизни и здоровью туристов, которые, несмотря на предостережения чрезвычайников, отправляются в непогоду в горы", — говорится в сообщении.

Туристы попали в беду в Карпатах
Туристы попали в беду в Карпатах

Как сообщалось ранее, 16 января группа из троих туристов во время подъема на Говерлу сорвалась в пропасть. В результате происшествия погибла 57-летняя женщина, а 34 летний мужчина получил травму ноги. Третья туристка, 32-летняя женщина, смогла вызвать спасателей.

Теги:
#Карпаты #Ивано-Франковская область #Лавина #ГСЧС
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