"Я вам обещаю: жертв будет много. Жду 15 миллионов", - неизвестный сообщил о минировании школ и детсадов

Малышей эвакуировали из зданий, школьников отправили по домам

В Запорожье, где в минувшую субботу президент Владимир Зеленский присутствовал на открытии нового вантового моста через Днепр, соединившего остров Хортицу с левым берегом города, в понедельник, 24 января, "заминировали" все школы и детские сады.

В соцсети запорожцы делятся наблюдениями и информацией по данному поводу.

"Из детсада возле моего дома только что вывели толпу детей" – пишет Юлия Синельник. Ей вторят Натали Землякова: "На Кичкасе школьников отправили домой",

Stas Kuts: "Наш садик и также 98 школа",

Евгений Спежаков: "Школа №8",

Елена Крашановская: "И 20",

Эвакуировать пришлось детей из всех школ и детсадов города

Alexey Rudenko: "Даже музыкалка №1 прекратила занятия",

Зоя Вятренко: "71-я школа тоже. И, если не ошибаюсь, все школы и сады города",

Ирина Прокопенко: "Все школы и детские садики заминировали",

Аня Новикова: "На Бабурке тоже всех срочно эвакуируют: и школы, и сады".

В запорожском областном главке Нацполиции сообщили, что 24 января в дежурную часть Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области по спецлинии "102" поступило сообщение по электронному адресу call-центра СБУ о минировании всех учебных заведений Запорожья. В настоящее время учащиеся и персонал учебных заведений эвакуирован".

Граждане ждут рекомендаций от силовиков - как спасать детей

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, работники взрывотехнического управления, кинологи и другие профильные службы. Продолжается проверка. Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения ч. 1 ст. 259 УК Украины.

Один из пользователей под ником Алекс Немец даже опубликовал содержание письма, поступившего с электронного адреса "idmick @protonmail.com": "Приветик, на связи KARNAVAL вместе с группировкой GEREX, мы заминировали город, каждое учебное заведение взрывчаткой, в ​​каждой по 9 кг тротила, за жизнь детишек и учителей решать только вам, я получаю удовольствие от смерти детей, и я вам обещаю жертв будет очень много, жду на счет +380955920551 15 000 000 грн, у вас есть 2 часа собрать эту сумму и скинуть мне, время пошло".

"Мы заминировали город" - написал неизвестный

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Псевдоминеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Многие родители уже в курсе, что именно происходит в последнее время в стране с ежедневным минированием учебных заведений, учреждений соцкультбыта, объектов торговли и даже правительственных учреждений.

Татьяна Маслий: "Это не только в нашем городе",

Oksana Kolesnyk: "Часть гибридной войны",

Школьников отправили домой

Антон Целинский: "Кибервойнушки. Печалька",

Helena Makowetska: "Уважаемые родители, эти "минирования" – одна из частей кибератак на Украине в рамках масштабной войны. Таким образом все вы – и дети, и взрослые – стали воинами, участниками информационных боевых действий. И это я без шуток",

Юлия Деева: "Сеют панику".

Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины объяснили, что серия псевдоминирований – не что иное, как элемент гибридной агрессии и спланированная информационная операция спецслужб страны-агрессора. В планах врага – посеять панику, создать в Украине нервозную обстановку, накалить до предела напряжение в обществе.

Впрочем, многие граждане отмечают, что государственные структуры, в свою очередь, должны не просто указывать, кто виноват и кому это выгодно, но и пояснять, как следует поступать при угрозе взрыва. Пусть даже и виртуальной, как это происходит до сих пор.

"В какой-то момент это может оказаться правдой. Поэтому все правильно, что всех отправили по домам. Нет нужды рисковать" — считает Ольга Гранкина.

"Правильно, что отправили, — соглашается Елена Ярошенко. — Но надо провести работу с учителями, проработать планы эвакуации. А так дети толпой бежали со школы".

"Проблема не в том, что начали массово "минировать школы". Проблема в том, что на этот случай у нас нет сценариев, — пишет Елена Стрелецкая. — В Запорожье одномоментно эвакуируют все школы. Вся ответственность возлагается на родителей (как всегда). Это слишком сложная задача для всех. Следуя логике: пока ребенок находится в стенах школы, ответственность за него несёт государство в лице представителей системы образования. Как мама я могу спросить: то есть, вы просто выводите детей на улицу и звоните родителям "Придите, заберите"?"

Нужен план действий для родителей

По мнению Елены, обеспечить одномоментную эвакуацию нескольких сотен детей в теплое (а сейчас зима с морозами и метелями) и безопасное место — невозможно. Потому руководству области совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и департаментом образования необходимо провести брифинг (или иное мероприятие) с оценкой ситуации и планом действий на случай "если".

Такого же мнения придерживаются другие родители: "Вот да, меня тоже впечатлила эта безалаберность тупая" (Юля Степура), В Кривом Роге вторую неделю так… Никаких реакций ни от кого…" (Юлиана Березуцкая).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине формируется личный состав подразделений территориальной обороны, однако вопрос с обеспечением добровольных формирований штатным оружием и боеприпасами пока не решен.