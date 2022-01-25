Взяли хитростью: как украинские профи ликвидировали российских снайперов на Донбассе (карта)

Украинские снайперы в основном работают на расстоянии около километра.

Против снайперов боевиков, которые обстреливают позиции украинских военных эффективнее всего применять минометы. Основная задача снайперов — выявить позиции с которых могут вести обстрелы и ликвидировать приоритетные цели. Для наблюдения нужна система "камера-экран", в Украине вместо специальных комплексов для этого часто используют обычные предметы, например фотоаппараты, а ночью — тепловизионный бинокуляр.

Об этом рассказал изданию Тexty инструктор по подготовке снайперов фонда "Вернись живым" Руслан Шпакович.

По его словам, при обнаружении потенциальной цели — на позиции направляются один или два снайпера и ведется видеофиксация. В среднем — снайперы стреляют на расстояние около километра, хотя результат показывали и на расстояниях вдвое больше. В работе снайпера есть определенная доля везения, ведь даже незначительный ветер влияет на траекторию выстрела.

Шпакович рассказал, что 90% украинских подготовленных снайперов обеспечены оружием, но оно закуплено волонтерами. У украинских военных некоторым секретам учатся даже американские. Например, использовать глушитель, чтобы гасить вспышку от выстрела.

Снайперская дуэль

Один из эпизодов противостояния украинского и российского снайпера на линии разграничения на Донбассе Шпакович описал детальнее. Он отметил, что россияне были вооружены британскими винтовками Accuracy (на поставку такого вооружения в РФ сейчас наложены санкции).

Обустроили они позицию в заброшенном здании напротив позиции украинских войск. Когда украинские снайперы пытались их выцелить, но их заметили несмотря на попытки закрыться от тепловизоров.

Тогда украинские военные пошли на хитрость — они оборудовали позицию левее, там где российские и наши войска разделяли холмы. Они установили винтовку на треногу, на наблюдение вели из другого места.

Схема работы снайперов

На видео боя видно заброшенное здание, где снайперов на первый взгляд не видно. Только маленькая точка света выдала наблюдательную камеру. Когда показалось что-то напоминающие ствол винтовки, украинские снайперы открыли огонь — пуля достигла цели.

Ранее "Телеграф" писал про пострадавших военных в результате обстрелов на Донбассе — двое ранены.