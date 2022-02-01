"Пусть привыкает": 44-летний мужчина совращал 6-летнюю дочку в Сумской области
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Инцидент произошел в Конотопском районе.
На Сумщине пьяный отец развращал шестилетнюю дочь. При этом он заявил, что девочка должна привыкать и страшного в этом ничего нет.
Об этом сообщает прокуратура региона.
Расследованием действий 44-летнего мужчины занимался Конотопский райотдел полиции. Согласно их данным, мужчина был пьян, снял одежду со своей шестилетней дочери и совершил развратные действия сексуального характера. Его прервали знакомые, которые вошли в комнату. В ответ на их замечания он и заявил, что "страшного ничего нет, пусть привыкает", — сказано в сообщении.
Обвинительный акт уже направлен в суд. До него мужчину будут содержать под стражей.
Ранее "Телеграф" писал о ситуации в Каменском Днепропетровской области, где отец продолжал надругательства над своими тремя дочерьми десять лет. Он угрожал им голодом и детдомом, чтобы они молчали. Младшей было всего шесть лет.
В России жертвами родителей-педофилов стали двое детей — мальчик и девочка. Они подвергались изнасилованию шесть лет, а их родители записывали надругательства на видео.
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