Укр

"Пусть привыкает": 44-летний мужчина совращал 6-летнюю дочку в Сумской области

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Мужчину будут судить Новость обновлена 01 февраля 2022, 12:57
Мужчину будут судить

Инцидент произошел в Конотопском районе.

На Сумщине пьяный отец развращал шестилетнюю дочь. При этом он заявил, что девочка должна привыкать и страшного в этом ничего нет.

Об этом сообщает прокуратура региона.

Расследованием действий 44-летнего мужчины занимался Конотопский райотдел полиции. Согласно их данным, мужчина был пьян, снял одежду со своей шестилетней дочери и совершил развратные действия сексуального характера. Его прервали знакомые, которые вошли в комнату. В ответ на их замечания он и заявил, что "страшного ничего нет, пусть привыкает", — сказано в сообщении.

Обвинительный акт уже направлен в суд. До него мужчину будут содержать под стражей.

Ранее "Телеграф" писал о ситуации в Каменском Днепропетровской области, где отец продолжал надругательства над своими тремя дочерьми десять лет. Он угрожал им голодом и детдомом, чтобы они молчали. Младшей было всего шесть лет.

В России жертвами родителей-педофилов стали двое детей — мальчик и девочка. Они подвергались изнасилованию шесть лет, а их родители записывали надругательства на видео.

Теги:
#Сумская область #Ребенок #Отец #Развратные действия
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