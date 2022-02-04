В Украине разбились две маршрутки с пассажирами: много пострадавших (фото)
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В результате аварий пострадали более десятка человек
В четверг, 3 февраля, на трассе в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. В результате автособытия травмы разной степени тяжести получили 11 человек. Кроме того, еще одно ДТП с пострадавшими произошло в этот же день в Киевской области, где столкнулись маршрутное такси и грузовик.
Как сообщает пресс-службе полиции Полтавщины, авария произошла на автодороге неподалеку от села Вишневое Лубенского района.
По прибытию по указанному месту полицейские установили, что на трассе столкнулись четыре транспортных средства: грузовик Renault Magnum, за рулем которого находился 64-летний житель области, легковушка Cherry Amulet, под управлением 40-летнего водителя, микроавтобус Mercedes Sprinter, за рулем 40-летний мужчина, а также седельный тягач марки Volvo с полуприцепом. Последним управлял 23-летний водитель.
В результате автокатастрофы травмы получили 11 человек, 9 из которых – пассажиры маршрутки. Всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения, где они находятся под пристальным наблюдением врачей. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Также 3 февраля произошло еще одно происшествие с потерпевшими с участием маршрутного такси "Рута" и грузовика Volvo.
Как сообщили в пресс-центре патрульных Киевщины, ДТП произошло из-за того, что вождь микроавтобуса не учел дорожную обстановку и, не придерживаясь безопасного интервала, "влетел" в припаркованный грузовик.
Движение транспорта в направлении столицы частично ограничено.
Также следует отметить, что окончательное количество пострадавших в результате указанной аварии не сообщается.
Обстоятельства обеих автомобильных аварий сейчас выясняют правоохранительные органы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в столице произошла еще одна смертельная авария, в результате которой трагически погибла женщина-водитель одного из транспортных средств-участников происшествия.
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