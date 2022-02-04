Убил малыша-инвалида за неумение ходить и закопал тело на даче: подробности трагедии на Донбассе

Мужчина заставлял малыша ходить, а когда тот не смог - забил его до смерти

В Донецкой области произошла трагедия в многодетной семье. Отчим трехлетнего ребенка с инвалидностью убил его из-за того, что тот не смог встать на ноги.

Как рассказали в облуправлении полиции, история произошла в городе Курахово. Тревогу забила бабушка трехлетнего мальчика, который пропал.

Копы выяснили, что на тот момент малыша уже неделю не было в живых: его жестоко убил и закопал в землю сожитель матери.

По версии следствия, мальчик жил вместе с 30-летней мамой, ее сожителем и двумя младшими сестрами. Еще двоих детей многодетной матери воспитывала их бабушка.

В ночь на 24 января, говорят в облпрокуратуре, мужчина начал заставлять малыша с инвалидностью встать на ноги, хотя тот не умел ходить. Ребенок расплакался, в результате чего отчим стал наносить ему удары по всему телу, которые оказались несовместимы с жизнью. Когда мужчина увидел, что малыш не дышит, то завернул тело в простыню, обернул пакетом и закопал на заброшенном дачном участке.

В полиции говорят, что в свои 29 лет подозреваемый в убийстве малолетнего ребенка был судим за кражи, угон и хранение наркотиков.

Теперь же ему грозит пожизненное заключение, а у матери, которая скрыла убийство сына, могут отобрать остальных малышей.

Напомним, в Днепре на улице Титова произошла трагедия: во время купания в детской ванночке утонул годовалый мальчик, которого вместе с матерью запер дома отец.