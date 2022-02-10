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"Большая стройка" отреставрирует херсонский музей, который не ремонтировали с 1905 года

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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"Большая стройка" отреставрирует херсонский музей, который не ремонтировали с 1905 года Новость обновлена 10 февраля 2022, 11:37

В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" будет проведена масштабная реставрация Херсонского областного музея имени Алексея Шовкуненко.

Об этом сообщила Херсонская областная государственная администрация.

Капитальные ремонтно-реставрационные работы в музее не проводились с 1905 года.

"После реконструкции музей будет соответствовать мировым стандартам, ведь здесь установят современное оборудование и создадут условия для хранения коллекций. Также музей станет доступен для маломобильных слоев населения", – отметили в ОГА.

В настоящее время подрядчики выполняют в музее работы по демонтажу полов и перегородок, также продолжаются работы по монтажу балок.

Ожидается, что после открытия музей сможет принимать престижные культурные события.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил также о старте масштабной реставрации в Одесском художественном музее, расположенном в здании-памятнике национального значения – Дворце Потоцких. Он также рассказал, что в планах – назвать музей именем Александра Ройтбурда.

Теги:
#Музеи #Херсонщина #Большое строительство #Программазеленского #Большая реставрация
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