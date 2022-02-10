"Большая стройка" проведет масштабную модернизацию Кировоградской областной клинической больницы

Кировоградскую областную клиническую больницу ожидает значительная модернизация, основными этапами которой станут полная реконструкция операционного блока и ремонт гематологического отделения. Работы выполнят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка"

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА в Facebook.

"Реализация проекта нацелена на создание качественных условий для персонала и пациентов больницы, путем проведения комплексной модернизации опорного заведения здравоохранения в области", — отметила глава областной администрации Мария Черная.

Уже начались работы по изготовлению проектно-сметной документации.

По плану, кроме реконструкции операционного блока и ремонта гематологического отделения, в медицинском заведении обновят систему электроснабжения с устройством резервных электростанций COVID-отделений. Также отремонтируют тепловой пункт под котельную и приведут в порядок помещения пищеблока.

"Большая стройка" охватит фактически все отделения Кировоградской областной больницы", – говорится в сообщении.

Как ранее заявлял координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году в Украине было построено и обновлено более 360 медицинских учреждений.