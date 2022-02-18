Восемь пострадавших, машины в дребезги: под Киевом произошло лобовое ДТП с "маршруткой" (фото)

Легковушка на полном ходу вылетела на встречную полосу

Очередное серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Киевской области. В пятницу, 18 февраля, в селе Липовка недалеко от пгт Макаров столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль, в результате чего пострадали восемь человек.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", предварительно известно, что водитель легковой машины не справился с управлением и на повороте выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Автомобили столкнулись лоб в лоб

Также известно, что дорога была скользкой.

Пострадали восемь человек

В общей сложности пострадало восемь человек. Среди них водитель легковушки. Его из салона освобождали спасатели.

Легковушка также получила сильные повреждения

Впоследствии в пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что четверо человек медики отпустили домой, а остальные четверо пострадавших были госпитализированы. Причины происшествия и его виновник устанавливается следствием.

Как сообщалось, 10 февраля в Харьковской области в селе Губаревка пьяный сын местного бизнесмена насмерть сбил 18-летнюю студентку Марину Кузьменко. Теперь же ее родные переживают, что водитель может уйти от наказания.