Восемь пострадавших, машины в дребезги: под Киевом произошло лобовое ДТП с "маршруткой" (фото)
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Легковушка на полном ходу вылетела на встречную полосу
Очередное серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Киевской области. В пятницу, 18 февраля, в селе Липовка недалеко от пгт Макаров столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль, в результате чего пострадали восемь человек.
Как сообщает корреспондент "Телеграфа", предварительно известно, что водитель легковой машины не справился с управлением и на повороте выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
Также известно, что дорога была скользкой.
В общей сложности пострадало восемь человек. Среди них водитель легковушки. Его из салона освобождали спасатели.
Впоследствии в пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что четверо человек медики отпустили домой, а остальные четверо пострадавших были госпитализированы. Причины происшествия и его виновник устанавливается следствием.
Как сообщалось, 10 февраля в Харьковской области в селе Губаревка пьяный сын местного бизнесмена насмерть сбил 18-летнюю студентку Марину Кузьменко. Теперь же ее родные переживают, что водитель может уйти от наказания.
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