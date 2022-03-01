Гномы в касках Второй мировой: в сети показали допрос "спецназа" из ОРДЛО (видео)

Оккупанты на вид жалкие и убогие.

В соцсетях появилось видео, на котором украинские военнослужащие допрашиваю пленных из ОРДЛО, которые пришли захватывать Украину.

Украинские десантники взяли их в плен под Горловкой.

Видео допроса публикует Obozrevatel в Telegram.

Отметим, что раннее этих военных провели колоной под охраной ВСУ.

Также віяснилось, что оккупанты бросают в бой и неподготовленных жителей временно оккупированных ОРДЛО.

Кроме того, украинские бойцы территориальной обороны поймали юного бурята, который даже заявил, что не стрелял на войне.

А в Полтавской области в плен попал российский захватчик, который в составе танковой колонны пытался доехать до Киева.