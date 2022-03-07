Укр

Россияне под покровом ночи обстреляли из "Градов" жилые дома в Николаеве (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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В Николаеве горят дома Новость обновлена 07 марта 2022, 07:26
В Николаеве горят дома

Оккупанты продолжают из "Градов" обстреливать украинские города

Утром 7 марта, российские оккупанты обстреляли Николаев и его пригороды. Из-за этого появились пожары в жилом секторе — горят многоэтажки.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Утро 7 марта для николаевских спасателей и горожан было тяжелым и напряженным. Вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожарам. Сейчас спасатели 1, 3, 4, 5, 26, техника аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Николаевской области привлечены к ликвидации пожаров, вызванных вражескими обстрелами", — сказано в сообщении.

Отмечается, что враг начал атаку в 5:15. Есть ли пострадавшие в результате обстрела — неизвестно.

Как сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, город также могли обстреливать из РСЗО "Смерч".

Напомним, что враг продолжает обстреливать Харьков. Город стал еще больше страдать от бомбежек и обстрелов. Враг обстреливает, жилые дома, школы, садики, а некоторые из снарядов прилетают даже в особо опасные объекты, где хранятся ядерные установки для изучения природы атома.

От ракетных ударов пострадала и Винница, там противник уничтожил аэропорт.

6 марта президент Украины решил наградить шесть украинских городов, которые наиболее пострадали от российского вторжения, званием города-героя.

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#Николаев #Россия #Ракеты
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В регионах
Россияне под покровом ночи обстреляли из "Градов" жилые дома в Николаеве (видео)
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