Укр

Погибли дети: русские среди ночи подло ударили с воздуха по домам в Сумах (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Пострадали здания сразу по двум улицам
Пострадали здания сразу по двум улицам

Одну женщину смогли спасти, но еще девять человек не пережили авиаудар

В ночь на вторник, 8 марта, россияне в ходе боевых действий против Украины нанесли авиаудар по частному сектору города Сумы. вследствие чего погибло 9 человек, среди которых были дети.

Видео с места событий показали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что спасатели выезжали по месту авиаудара в юго-западном районе города незадолго до полуночи, ликвидировали там пожар и разбирали разрушенные здания по двум улицам.

Им удалось спасти заваленную женщину, но еще 9 человек авиаудар не пережили, при этом двое из них были детьми.

Смотрите онлайн видео последствий удара:

Стоит заметить, что Сумская область граничит с россией, ввиду чего на ее территории с первого дня войны ведутся ожесточенные бои.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцев восхитило яркое видео боя ВСУ с оккупантами в Сумах.

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