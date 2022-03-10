Сумы, Тростянец, Краснополье: в ОП назвали коридоры эвакуации в Сумской области на 10 марта

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко обнародовал в Телеграм информацию о гуманитарных коридорах эвакуации мирного населения, которые будут действовать 10 марта в Сумской области.

Эвакуация запланирована по следующим направлениям:

Сумы-Полтава: Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Тростянец-Полтава: Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Краснополье-Полтава: Краснополье — Верхняя Сыворотка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны – Полтава.

Эвакуация бесплатная и осуществляется как автобусами, так и возможное движение в колонне частным автотранспортом.

Также эвакуация проводится по маршрутам: Изюм – Лозовая, Мариуполь – Запорожье, Волноваха – Покровск; Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель — Киев

"Просим водителей на собственном транспорте, пожалуйста, забирайте максимальное количество людей", – призвал Тимошенко.