Россияне обстреляли Харьковский физико-технический институт, горит общежитие: подробности

Оккупанты вновь обстреляли город.

В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты нанесли удар по Физико-техническому институту в Харькове.

Об этом сообщил на своем telegram-канале советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отправились на место инцидента, где начался пожар. По предварительной информации ГСЧС, жертв нет.

"Харьков: продолжается ликвидация пожара общежития. В 20:35 спасатели выехали на тушение пожара в 5-этажном общежитии на ул. Вальтера, 19, в Пятихатках Киевского района города Харькова. Горят 6 комнат общежития на 5 этаже. Площадь пожара около 100 кв. Продолжается ликвидация пожара подразделениями ГСЧС. Предварительно жертв и пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.

Отметим, ХФТИ находится под гарантиями МАГАТЭ как ядерный объект, ведь там находятся источники радиационного облучения, используемые в научных целях.

Ранее сообщалось, что за время войны российские оккупанты разрушили 400 многоэтажек в Харькове. 9 марта в Харьковской области под контроль ВСУ вернулся важный город. 8 марта в Харьковской области после российского обстрела погиб ребенок.