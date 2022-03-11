Момент удара по Луцку попал на видео

Враг нанес удар по Луцку.

Момент взрыва в Луцке, произошедшего рано утром 11 марта, сняли на видео.

Предположительно противник нанес удары возле завода "Мотор", работающего на авиационную промышленность Украины. Черный дым видели в жилых районах.

В сети местные жители публикуют момент удара.

В связи с взрывами тепловики временно приостановили работу двух котельных на улицах Карбышева и Арцеулова. Восстановление работы котельных – после стабилизации ситуации.

Кроме того, утром 11 марта российские оккупанты нанесли авиаудара по Днепру. По данным ГСЧС, противник атаковал в Новокодатском районе – возле детского сада и многоквартирного жилого дома, также россияне попали в обувную фабрику, она загорелась. Предварительно 1 человек погиб.

Также взрывы слышали в Ровенской области и Харькове. В последнем оккупанты ночью обстреляли ядерную установку.