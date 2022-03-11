Укр

Момент удара по Луцку попал на видео

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Было попадание в несколько объектов Новость обновлена 11 марта 2022, 07:19
Было попадание в несколько объектов

Враг нанес удар по Луцку.

Момент взрыва в Луцке, произошедшего рано утром 11 марта, сняли на видео.

Предположительно противник нанес удары возле завода "Мотор", работающего на авиационную промышленность Украины. Черный дым видели в жилых районах.

В сети местные жители публикуют момент удара.

В связи с взрывами тепловики временно приостановили работу двух котельных на улицах Карбышева и Арцеулова. Восстановление работы котельных – после стабилизации ситуации.

Кроме того, утром 11 марта российские оккупанты нанесли авиаудара по Днепру. По данным ГСЧС, противник атаковал в Новокодатском районе – возле детского сада и многоквартирного жилого дома, также россияне попали в обувную фабрику, она загорелась. Предварительно 1 человек погиб.

Также взрывы слышали в Ровенской области и Харькове. В последнем оккупанты ночью обстреляли ядерную установку.

Теги:
#Луцк #Днепр
Момент взрыва попал на видео
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