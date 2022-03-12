Зеленский рассказал о судьбе мэра Мелитополя: "Мы такое только в кино видели"

Захватчики похитили мэра Мелитополя накануне.

В субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский пролил свет на ситуацию с мэром Мелитополя Иваном Федоровым, которого 11 марта похитили российские оккупанты.

Зеленский рассказал о судьбе городского главы в комментарии для иностранных СМИ, передает РБК-Украина.

"Они забрали мэра Мелитополя, есть видео, причем они этого даже не стесняются, — похитили. И сегодня 2 тысячи горожан вышли на улицу, несмотря на то, что город был оккупирован ВС РФ — горожане знали конкретно, показывали, где он находится! Его пытают за то, что он не хочет сказать, что рад видеть российскую власть. Им нужно видео! Мы такое только в кино видели", — заявил Зеленский.

Зеленский обратился к лидерам стран Запада, чтобы те позвонили кровавому диктатору владимиру путину и попросили отпустить мэра. При этом президент Украины отметил, что у него нет связи с Кремлем.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты выдвинули мэру Мелитополя безумные обвинения. В субботу жители города вышли на митинг в поддержку городского главы.

Напомним, 12 марта Зеленский впервые озвучил цифру потерь украинской армии в войне с российскими оккупантами.