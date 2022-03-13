россия потеряла бомбардировщик при налете на Чернигов

Украинская армия сбила очередной самолет захватчиков.

В воскресенье, 13 марта, на 18-й день полномасштабного вторжения рф в Украину под Черниговом был сбит самолет российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север" на официальной странице в Facebook.

По информации источника, бомбардировщик Су был сбит при авиационном налете на город. Фото с подтверждением падения вражеского самолета опубликуют позже, ведь бомбардировщик рухнул в лесополосе, где сейчас небезопасно.

"При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су. Подтверждение в виде фото чуть позже, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться небезопасно. Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что утром 13 марта авиация россиян разбомбила многоэтажное здание в Чернигове, в котором находились гражданские лица. 12 марта из-за обстрелов Чернигов потерял одну из своих достопримечательностей.