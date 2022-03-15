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Оккупанты в Мелитополе сорвали патриотическую акцию горожан: видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Протест против россии и путина в Мелитополе Новость обновлена 15 марта 2022, 14:59
Протест против россии и путина в Мелитополе

Людей паковали в автозаки — сообщают очевидцы

В оккупированном российскими войсками Мелитополе местные жители, вопреки желанию захватнической администрации, пытаются проводить акции в поддержку Украины. Оккупанты сорвали возложение цветов на Братском кладбище — запланированную акцию патриотических сил. Ее перенесли туда из-за того, что центральную площадь заполнили вражеские солдаты.

Пройти на кладбище удалось только двум людям — Татьяне Кумок и ее отцу. Женщина — израильтянка и показывает миру правду о происходящем в Мелитополе через свои соцсети. Она отметила, что части российских солдат стыдно за то, что происходит в Мелитополе, а "Братское кладбище" — мемориал памяти павших при освобождении Мелитополя от фашистов — закрыли якобы из-за риска прихода "мародеров и нацистов".

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Она также рассказала, что простым запретом на вход российские солдаты не ограничились.

"Людям не дали пройти на братское кладбище, для церемонии и когда люди пришли через дорогу ко входу в наш центральный городской парк Шевченко, солдаты погнались за многими и засунули в автозаки. При этом свидетели говорят, что от солдат раздавались крики "лови, пакуй молодежь, чтобы не были сильно дерзкими", — рассказывает Татьяна.

Ранее "Телеграф" писал, что среди чиновников Мелитополя нашлись и те, кто решил сотрудничать с оккупантами.

Теги:
#Россия #Мелитополь #Оккупация
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