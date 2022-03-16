По Сарнам ударили ракетами: первые подробности
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Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших
В городе Сарны Ровенской области во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. По предварительной информации, там произошел ракетный обстрел.
Информацию об этом в комментарии "Общественному" подтвердил руководитель районной военной администрации Александр Кохан.
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"Взрывы были в Сарнах, на местах работают соответствующие службы. Ситуация контролируется", — сказал Кохан.
Мэр города Руслан Серпенинов на своей Facebook-странице также написал о взрывах.
"В Сарнах прилеты ракет. Предварительно — жертв нет", — написал он.
Однако через несколько минут публикацию городской голова Сарн удалил.
Ясность в ситуацию внес глава Ровенской ОГА Виталий Коваль. Он отметил, что оккупанты атаковали один из военных инфраструктурных объектов. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, 16 марта в Чернигове российские солдаты обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей. На месте погибли 10 украинцев.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на театр, где скрывались сотни человек.
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