По Сарнам ударили ракетами: первые подробности

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших

В городе Сарны Ровенской области во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. По предварительной информации, там произошел ракетный обстрел.

Информацию об этом в комментарии "Общественному" подтвердил руководитель районной военной администрации Александр Кохан.

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"Взрывы были в Сарнах, на местах работают соответствующие службы. Ситуация контролируется", — сказал Кохан.

Мэр города Руслан Серпенинов на своей Facebook-странице также написал о взрывах.

"В Сарнах прилеты ракет. Предварительно — жертв нет", — написал он.

Однако через несколько минут публикацию городской голова Сарн удалил.

Ясность в ситуацию внес глава Ровенской ОГА Виталий Коваль. Он отметил, что оккупанты атаковали один из военных инфраструктурных объектов. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 16 марта в Чернигове российские солдаты обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей. На месте погибли 10 украинцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на театр, где скрывались сотни человек.