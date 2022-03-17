Укр

Нет ни одного здания без повреждений: заместитель мэра Мариуполя рассказал, в каком состоянии город

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Сергей Орлов говорит, что город почти уничтожен Новость обновлена 17 марта 2022, 09:25
Сергей Орлов говорит, что город почти уничтожен

На головы мариупольцам было сброшено не менее 100 бомб

Ситуация в Мариуполе Донецкой области с каждым днем становится все более критичной. Сейчас около 80-90 процентов инфраструктуры города просто уничтожены после бомбежки российскими нацистами. Ни одного здания, которого бы не коснулась война, в населенном пункте не осталось.

Такая информация прозвучала от заместителя городского головы Мариуполя Сергея Орлова в интервью Forbes Украина.

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Как объясняет чиновник, в настоящее время весь город получил критические повреждения. И это населенный пункт, где на момент начала боевых действий проживало минимум 350 тысяч человек. По состоянию на 13 марта насчитывалось более 2,3 тысяч погибших, однако только последняя атака на Драматический театр, где под завалами находились сотни мирных жителей, могла добавить немалое количество имен в этот список.

Пока всех погибших хоронят в братских могилах — из-за невозможности устраивать индивидуальные похороны каждому. Кое-где неравнодушные соседи закапывают знакомых во дворах их домов. На действующие кладбища в городе мариупольцев не пускают вражеские солдаты.

Как отметил Сергей Орлов, идентифицировать погибших удается не во всех случаях, а примерно в 70%.

Город реально переживает настоящую гуманитарную катастрофу.

Ранее же стало известно, что российские оккупанты еще и взяли в плен около 400 человек в одном из медучреждений Мелитополя. Их заставляют оперировать и заботиться о раненых военнослужащих армии России. Связи с больницей у власти нет.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Донбасс #Мариуполь
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