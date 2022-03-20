Два танка за минуту: бойцы АЗОВа показали мощное видео уличного боя
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Азовцы эффективно уничтожают оккупантов.
Бойцы специального назначения "Азов" показал видео рейдовых боев в оккупированном Мариуполе.
Соответствующий ролик появился в Telegram-канале "Азова".
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Так, на кадрах от первого лица видно, как бойцы отряда выходят на азовцы против оккупантов в черте города, которые передвигаются на танках.
Украинские защитники меткими выстрелами подбивают военную технику врага.
Всего видео длится минуту, и за это время военные уничтожили сразу два танка оккупантов.
Отметим, 19 марта ВСУ удалось ликвидировать часть военной техники, которую оккупанты пытались спрятать за постройками в одном из населенных пунктов.
Кроме того, в сети появилось видео, полета украинских летчиков над землей на небольшой высоте.
Также бойцы Сил специальных операций Украины (ССО) показали видео уничтожения российского склада боеприпасов.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как сеть отреагировала на видео с работой украинских боевых пилотов, которым поделились в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
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