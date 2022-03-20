Два танка за минуту: бойцы АЗОВа показали мощное видео уличного боя

Азовцы эффективно уничтожают оккупантов.

Бойцы специального назначения "Азов" показал видео рейдовых боев в оккупированном Мариуполе.

Соответствующий ролик появился в Telegram-канале "Азова".

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Так, на кадрах от первого лица видно, как бойцы отряда выходят на азовцы против оккупантов в черте города, которые передвигаются на танках.

Украинские защитники меткими выстрелами подбивают военную технику врага.

Всего видео длится минуту, и за это время военные уничтожили сразу два танка оккупантов.

Отметим, 19 марта ВСУ удалось ликвидировать часть военной техники, которую оккупанты пытались спрятать за постройками в одном из населенных пунктов.

Кроме того, в сети появилось видео, полета украинских летчиков над землей на небольшой высоте.

Также бойцы Сил специальных операций Украины (ССО) показали видео уничтожения российского склада боеприпасов.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как сеть отреагировала на видео с работой украинских боевых пилотов, которым поделились в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.