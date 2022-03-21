Оккупанты накрыли "Градами" мирные села на Житомирщине, есть погибшие

Оккупанты обстреляли жилые дома в Житомирской области, четверо погибших.

На двадцать шестые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, оккупанты продолжают обстреливать Житомир и область.

Российские войска продолжают уничтожать ключевые объекты инфраструктуры, попадают в жилые дома. Села Народицкой общины оккупанты обстреляли из "Градов".

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Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко в Telegram.

"20 марта враг, наверное, впервые применил "Грады". Были выпущены ракеты по Народицкой территориальной общине – по населенному пункту Селец. Погибли трое военнослужащих и один мирный житель. Стреляют на севере области. Мы продолжаем укреплять рубежи. Уверен, что мы победим", — сказал Буниченко.

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района повреждено 13 зданий. Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных построек.

Спасателям удалось ликвидировать пожары

Более 13 зданий разрушены

В результате обстрелов есть погибшие и раненые

Спасатели продолжают разбирать завалы

Вражеский снаряд

Кроме того, по словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, ситуация в городе может осложниться.

"Было несколько больших прилетов российских беспилотников по области. Однако в областном центре последние дни достаточно спокойно.

Поэтому мы ожидаем сегодня – завтра (21 – 22 марта — ред.) другую ситуацию — обострение", – сообщил Сухомлин в эфире одного из телеканалов.

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Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать и Луганскую область. За минувшие сутки было разрушено 12 жилых домов, двое человек ранены, пятерых спасли из-под завалов.

Кроме того, противник обстрелял химический завод на Сумщине "Сумыхимпром", в результате чего произошла утечка аммиака.