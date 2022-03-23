Укр

Россияне ударили по многоэтажке на Луганщине, погибли дети (фото последствий)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Квартира находилась на 5 этаже Новость обновлена 23 марта 2022, 08:18
Квартира находилась на 5 этаже

В регионе ищут корректировщиков и наводчиков огня рашистов

Город Рубежное на Луганщине, на захвате которого, среди прочих городов области, враг сосредоточил основные усилия в регионе, снова подвергся обстрелам россиян. Погибли три человека, среди которых — двое детей.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Снаряд попал в дом накануне вечером около 20:00. Во время очередного обстрела рашистами города, один из них разорвался на пятом этаже многоэтажки. Когда украинские спасатели смогли добраться до квартиры, нашли три тела. Двое погибших — дети.

Последствия попадания снаряда в квартиру
Последствия попадания снаряда в квартиру
Последствия обстрела Рубежного, в котором погибли три человека
Последствия обстрела Рубежного, в котором погибли три человека

"Враг не останавливается и продолжает упорно целить по мирным жителям. Сегодня еще раз мир узнает, что так называемый "русский мир" – это смерть маленьких детей", — написал Гайдай.

Он также отметил, что российская армия перебила газопровод, попала в предприятие легкой промышленности, училище, еще несколько квартир в Рубежном. В Лисичанске под огнем оказался нефтеперерабатывающий завод — был пожар. В Кременной повредили четыре жилых дома.

Глава ОВА призывает быть бдительными и отслеживать на улицах наводчиков и корректировщиков, поскольку у россиян увеличилось количество случаев попадания в инфраструктуру. Он также отметил, что им не удалось прорвать украинскую оборону и они со злости обстреливают людей.

Как ранее писал "Телеграф", в Украине от рук российских военных погибли более сотни детей.

Теги:
#Дети #Погибшие #Рубежное
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