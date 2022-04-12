В освобожденных от оккупации областях расчистили 200 км дорог и построили 6 переправ — Укравтодор

В Украине от российского вторжения повреждены 23 тысячи километров автодорог

В освобожденных от оккупантов Киевской, Сумской и Черниговской областях очищено около 200 км дорог разных форм собственности и обеспечен проезд по 6 мостам. Работа по детальной оценке разрушений дорожной и мостовой инфраструктуры и обеспечению транспортного сообщения на пострадавших участках началась немедленно после разминирования.

Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

"Общая протяженность дорог, пострадавших из-за войны, составляет около 23 тысяч километров. Уничтожены около 300 искусственных сооружений. Это дороги государственные, местные и коммунальные", — говорится в сообщении.

Киевщина

Очищено от уничтоженной техники 90% трассы М-06 Киев — Чоп. Возле села Стоянка, где был взорван мост, возводится временная переправа и демонтируется разрушенный мост.

Открыто движение по переправе на дороге Р-02 в селе Катюжанка.

Началась уборка автомобильной дороги М-07 Киев — Ковель, за первый день очищено более 2 км дороги.

Возобновлены сообщения Ирпеня, Бучи и Ворзеля со столицей. Открыто движение временной переправой в Романовке на трассе Р-30, где из-за взорванного моста часть региона была отрезана рекой Ирпень. Переправу построили менее чем через неделю.

В Ирпене очищено 99 км улиц. Всего за день убрали около 30 км.

В ближайшее время после завершения разминирования начнется уборка улиц Бучи, Гостомеля, Макарова и Бородянки. Ожидается завершение разминирования.

Черниговщина

Восстановлен временный мост на дороге Р-83 в городе Сосновск. На той же дороге в 2 километрах обеспечен проезд возле еще одного разрушенного железобетонного моста.

Обеспечен проезд через понтонную переправу в селе Политрудня на дороге Н-28 Чернигов — Городня — Сеньковка.

Начинается устройство временных переправ на дороге Р-69 Киев — Вышгород — Десна — Чернигов возле сел Смолин и Якубовка.

Начата генеральная уборка и расчищены 8 км трассы М-01 Киев — Чернигов. На очереди — очистка автодороги Н-27 Чернигов — Мена — Сосница — Гремяч возле села Киселевка.

Сумщина

Расчищены 18 км трассы Н-12 Сумы — Полтава и 7 км дороги Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка. Следующие дороги, где приступят к уборке: Р-44, Р-45 и Р-61. Работы на новых маршрутах стартуют сразу после разминирования.

Напомним, недавно министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что проезд по Житомирской трассе в районе разрушенного моста возле Стоянки должны открыть уже в начале следующей недели.