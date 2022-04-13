Укр

ОБСЕ официально обвинила россию в военных преступлениях

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Разрушенное здание в Мариуполе Новость обновлена 13 апреля 2022, 19:28
Разрушенное здание в Мариуполе

Россияне убивают мирных жителей Украины.

В среду, 13 апреля, на 49-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что россия совершила военные преступления в Мариуполе.

Об этом говорится в докладе экспертов ОБСЕ о событиях в Украине в период с 24 февраля по 1 апреля.

Эксперты Организации выпустили 108-страничный доклад о событиях в Украине и пришли к выводу, что российские военные несут ответственность за обстрел роддома и драматического театра в Мариуполе. В обоих случаях, по мнению представителей организации, люди, ответственные за это, совершили военное преступление. Обстрел театра, в результате которого погибли около 300 человек, эксперты ОБСЕ назвали "вопиющим нарушением" международного гуманитарного права.

Напомним, 16 марта россияне сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе, где было пристанище беженцев. При этом оккупанты точно знали, что бросают бомбу на мирных жителей, ведь рядом с драмтеатром была надпись "Дети", которою видно с высоты.

Роддом в Мариуполе был обстрелян россиянами 9 марта.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
Разрушенное здание в Мариуполе
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ОБСЕ официально обвинила россию в военных преступлениях
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