В США сделали неожиданное заявление об эвакуации из Мариуполя, но все упирается в путина

В Мариуполе до сих пор остаются тысячи мирных жителей.

Страны НАТО могут помочь в эвакуации людей из Мариуполя, который практически стерт с лица земли.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает CNN.

По словам Нуланд, "была некоторая надежда, что россияне могут разрешить" безопасный выход для мирных жителей и раненых военных из Мариуполя. Она добавила, что "к этому могут быть привлечены союзники по НАТО, если это произойдет". Также замгоссекретаря добавила, что ранее подобные договоренности срывались из-за россии. Нуланд заявила, что осада Мариуполя показывает, насколько жестока эта война, которая явила миру военные преступления владимира путина.

Примечательно, что Нуланд не уточнила, будут ли США участвовать в такой операции, если она все-таки произойдет.

Напомним, на днях в Мариуполе украинские морпехи и полк "Азов" провели успешную операцию, в ходе которой удалось эвакуировать из портовой части города немало бойцов Нацполиции и пограничной службы. Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что нужно для деблокирования города. 19 апреля боевики "ДНР" заявили о начале штурма в Мариуполе.