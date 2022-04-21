Укр

Как вокзал Краматорска выглядит после трагедии: люди устроили там мемориал (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Краматорский вокзал больше не принимает пассажиров
Краматорский вокзал больше не принимает пассажиров

Сейчас это место траура и печали

Трагедия Краматорска, где российские военные ударили ракетой по тысячам мирных людей, ожидавших эвакуации, еще очень долго не забудется. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий и показал, как сейчас выглядит вокзал.

Напомним, что россияне ударили ракетой "Точка-У" по вокзалу в Краматорске 8 апреля, пока там проходила эвакуация и находилось несколько тысяч человек, — погибли десятки человек, пострадали сотни.

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Российская пропаганда в своих лучших традициях заявила после обстрела, будто бы ракету выпустила сама Украина, хотя оккупанты сами до этого говорили, что обстреливают вымышленные "позиции националистов" в этом районе. После ракетного удара сообщения об этом стали быстро подчищать.

По последним данным, погибло уже 59 человек, при этом семеро из них, — дети. Много пострадавших до сих пор находится в больницах Днепра на лечении.

Сейчас вокзал в Краматорске уже не работает, а возле здания организовали своеобразный мемориал, — принесли детские игрушки и цветы.

Никто не остался равнодушным к трагедии
Никто не остался равнодушным к трагедии
Люди приносят игрушки в память о погибших детках
Люди приносят игрушки в память о погибших детках
На этих лавочках люди ждали спасения от войны
На этих лавочках люди ждали спасения от войны
Здание вокзала тоже пострадало
Здание вокзала тоже пострадало
Пока неизвестно, когда вокзал Краматорска снова будет принимать пассажиров
Пока неизвестно, когда вокзал Краматорска снова будет принимать пассажиров
На вокзале Краматорска ждали спасения очень много маленьких деток
На вокзале Краматорска ждали спасения очень много маленьких деток
Теперь здание стоит пустое
Теперь здание стоит пустое

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал видео с вокзала Краматорска, снятое сразу после ракетного удара.

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#Краматорск #Репортаж
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