Как вокзал Краматорска выглядит после трагедии: люди устроили там мемориал (фото)
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Сейчас это место траура и печали
Трагедия Краматорска, где российские военные ударили ракетой по тысячам мирных людей, ожидавших эвакуации, еще очень долго не забудется. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий и показал, как сейчас выглядит вокзал.
Напомним, что россияне ударили ракетой "Точка-У" по вокзалу в Краматорске 8 апреля, пока там проходила эвакуация и находилось несколько тысяч человек, — погибли десятки человек, пострадали сотни.
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Российская пропаганда в своих лучших традициях заявила после обстрела, будто бы ракету выпустила сама Украина, хотя оккупанты сами до этого говорили, что обстреливают вымышленные "позиции националистов" в этом районе. После ракетного удара сообщения об этом стали быстро подчищать.
По последним данным, погибло уже 59 человек, при этом семеро из них, — дети. Много пострадавших до сих пор находится в больницах Днепра на лечении.
Сейчас вокзал в Краматорске уже не работает, а возле здания организовали своеобразный мемориал, — принесли детские игрушки и цветы.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал видео с вокзала Краматорска, снятое сразу после ракетного удара.
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