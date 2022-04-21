Как вокзал Краматорска выглядит после трагедии: люди устроили там мемориал (фото)

Сейчас это место траура и печали

Трагедия Краматорска, где российские военные ударили ракетой по тысячам мирных людей, ожидавших эвакуации, еще очень долго не забудется. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий и показал, как сейчас выглядит вокзал.

Напомним, что россияне ударили ракетой "Точка-У" по вокзалу в Краматорске 8 апреля, пока там проходила эвакуация и находилось несколько тысяч человек, — погибли десятки человек, пострадали сотни.

Оперативно о главном читайте в нашем Телеграме

Российская пропаганда в своих лучших традициях заявила после обстрела, будто бы ракету выпустила сама Украина, хотя оккупанты сами до этого говорили, что обстреливают вымышленные "позиции националистов" в этом районе. После ракетного удара сообщения об этом стали быстро подчищать.

По последним данным, погибло уже 59 человек, при этом семеро из них, — дети. Много пострадавших до сих пор находится в больницах Днепра на лечении.

Сейчас вокзал в Краматорске уже не работает, а возле здания организовали своеобразный мемориал, — принесли детские игрушки и цветы.

Никто не остался равнодушным к трагедии

Люди приносят игрушки в память о погибших детках

Читайте также: Категория Статьи Больно смотреть: что оккупанты сделали с Краматорском и Славянском за время войны (репортаж) Цель оккупантов, — захват всего Донбасса, потому подконтрольные Украине населенные пункты и страдают там больше всего

На этих лавочках люди ждали спасения от войны

Здание вокзала тоже пострадало

Пока неизвестно, когда вокзал Краматорска снова будет принимать пассажиров

На вокзале Краматорска ждали спасения очень много маленьких деток

Теперь здание стоит пустое

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал видео с вокзала Краматорска, снятое сразу после ракетного удара.