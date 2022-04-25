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В Запорожчине противник готовится к наступлению: собирают технику и личный состав вдоль линии фронта

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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российские захватчики Новость обновлена 25 апреля 2022, 09:35
российские захватчики

Запорожье готовится к обороне от оккупантов

Войска российских нацистов готовятся к наступлению в Запорожскую область. По состоянию на утро 25 апреля армия оккупантов сосредоточила свои силы на участке линии фронта "Великая Новоселка — Новодаровка — Малиновка". Оттуда враг будет пытаться продвинуться в направлении областного центра — города Запорожья.

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Об этом в понедельник сообщил пресс-центр Запорожской областной военной администрации, отметив, что украинские защитники имеют значительное преимущество перед врагом, ведь находятся на своей Родине и имеют высокую мотивацию отстаивать свои земли.

Кроме того, отмечается, что из Запорожья была отправлена эвакуационная колонна с гуманитарной помощью в Мариуполь. Что касается села Каменское Васильевского района, куда также планировали отправить гумпомощь для мирного населения, то туда колонна добраться, к сожалению, не смогла из-за неблагоприятных погодных условий. В направлении населенного пункта ливень полностью размыл дорогу неподалеку от разрушенного моста. Там работали специалисты "Службы спасения", пытавшиеся помочь автобусам и автомобилям "скорой" добраться до места назначения. Пока связи с колонной нет. Она оборвалась 24 апреля около 18 часов. 58 мин.. Это произошло на расстоянии примерно 25 километров от поселка Мангуш на Донетчине.

"Украинские защитники и защитницы держат оборону и наносят врагу значительные потери. Верьте Силам обороны Запорожской области, которые делают свою работу. Потому что жизнь победит смерть, добро победит зло, Украина победит россию!", — Отмечают в Запорожской ОВА.

Ранее Телеграф сообщал, что, несмотря на военный нейтралитет Молдовы, российская федерация может попытаться использовать территорию Приднестровья для военной агрессии против Украины.

Теги:
#Россия #Война #Наступление #Запорожчина
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