Укр

Оккупанты оставили Луганщину без света и медучреждений: детали

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Оккупанты оставили без электричества всю область Новость обновлена 25 апреля 2022, 11:49
Оккупанты оставили без электричества всю область

Руководство области ищет альтернативные варианты заживления домов

Вражеская армия российских нацистов обесточила новую Кременскую подстанцию, общее напряжение которой составляет 500 кВ. До этого она была единственным источником электроснабжения дома луганчан. В настоящее время без света находятся все населенные пункты Луганской области.

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Указанную информацию в понедельник, 25 апреля, обнародовал руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай, отметив, что трансформаторные блоки подстанции полностью разрушены противником. Отстроить их, чтобы восстановить подачу электричества в населенных пунктах региона, оккупанты не имеют возможности.

Отметка на карте, где находится станция
Отметка на карте, где находится станция

"Недавно построенная вблизи Кременной электроподстанция обесточена российской армией 25 апреля. Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины. Обрабатываем альтернативные варианты заживления области, — сообщил глава Луганщины Сергей Гайдай. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, которая находится в городе Счастье", — говорится в тексте публикации.

Следует также отметить, что по сообщению уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в Луганской области россияне разбомбили уже почти все учреждения здравоохранения. Об этом она отчиталась в своем Телеграмм-канале.

По ее словам, армия захватчиков систематически и сознательно обстреливает медицинскую инфраструктуру области и даже целенаправленно целит по машинам экстренной медицинской помощи. Всего с первых дней войны в Украине россияне уничтожили в Луганской области уже 347 учреждений здравоохранения, 36 из которых вообще не подлежат восстановлению.

Ранее Телеграф сообщал, что несколько дней назад оккупационные войска начали наступление на Луганщину и уже успели взять под свой временный контроль Кременную.

Теги:
#Луганская область #Армия #Война #Россияне
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