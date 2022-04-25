Уже ищут повод: разведка узнала подлые планы оккупантов на "Азовсталь"

Военные преступления кремля против украинского населения и их лживая пропаганда уже не знают границ

россия не планирует отказываться от своих преступных планов применить химическое оружие против защитников украинского Мариуполя и его мирного населения, которые скрываются на "Азовстали". Об этом свидетельствуют лживые заявления россиян о том, что в подвалах меткомбината якобы находятся около 400 иностранных наемников, за которыми "охотится" армия "освободителей". Именно этот фейк, обнародованный и предводителем "ДНР" Денисом Пушилиным, может стать основой для применения химоружия на "Азовстали".

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Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, последние данные разведчиков указывают на то, что для того, чтобы избежать еще больших потерь среди личного состава ВС россии, враг может осуществить так называемое "выкуривание" мариупольских защитников и гражданского населения, которые скрываются в помещениях "Азовстали".

Согласно имеющимся сведениям, оккупанты могут осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами, что являются носителями боевых ядовитых веществ и одновременно использовать подразделения "войск радиационной, химической и биологической защиты", которые будут применять против мариупольцев аэрозоли с химическими веществами.

На сегодняшний день известно, что заявление кровавого российского лидера относительно "снятия осады происков в "Азовстали" так, чтобы и муха не пролетела ", которые он сделал во время встречи с главой минобороны рф сергеем шойгу, было частично вырвано из контекста, убеждают в ГУР. По мнению разведчиков, Путин имел в виду, что его армия должна сделать все возможное, чтобы не дать возможности никому выйти из катакомб предприятия живыми после применения химоружия.

Дополнительным подтверждением планов москвы по применению химического оружия украинские разведчики считают не только "работу россиян на опережение". То есть распространение ложной информации, касающейся наличия в Украине химического и биологического оружия, а также подбор и инспекция возможных мест хранения боеприпасов с боевыми ядовитыми веществами.

Стоит отметить, что в это время в Украине уже успели прокомментировать ложное заявление россиян относительно вероятного пребывания на мариупольском "Азовстале" сотен американских наемников, отметив, что "здравый смысл и банальная математика никогда не были никакой частью оккупантов, но даже здесь они сами себя превзошли".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Британии и США выразили опасения, что российская оккупационная армия в Украине может готовить почву для применения химического оружия.