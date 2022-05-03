Укр

Под Ровно произошло смертельное ДТП с участием автобуса и бензовоза: множество погибших

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Смертельная авария в Ровенской области Новость обновлена 03 мая 2022, 22:24
Смертельная авария в Ровенской области

Движение по дороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью

Во вторник, 3 мая, в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 16 человек.

Об этом сообщает полиция Ровенской области в Facebook.

Сообщается, что около 19:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Сытное Дубенского района произошла авария с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки. В результате столкновения транспортные средства загорелись.

По предварительной информации, погибли 16 человек, шестеро — ранены. На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работает следственно-оперативная группа ГУНП, полицейские из города Радивилов и Дубенского районного отдела, а также патрульные. Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью.

Сытное на карте Украины
Сытное на карте Украины

Ранее сообщалось, что 28 марта россияне ударили по инфраструктуре Ровенской области. Ракета попала в нефтебазу, произошел масштабный пожар. 21 марта оккупанты ударили по общевойсковому полигону в Ровенской области. В середине марта захватчики авиаударом повредили телевышку в регионе.

Теги:
#ДТП #Ровненская область
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