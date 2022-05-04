В Украине снова гремят взрывы: ситуация в городах

В Днепре вражеская ракета попала по центру города

В Украине на 70-й день войны после воздушной тревоги, объявленной в большинстве регионов, прогремели взрывы в нескольких городах.

Об этом в среду, 4 мая, сообщает "Телеграф".

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Так, на момент выхода новости взрывы прогремели в Черкассах, Запорожье и Днепре. Местные жители слышали несколько громких хлопков сразу после объявления воздушной тревоги.

По взрывам в Днепре мэр города Борис Филатов сообщил, что россияне нанесли удар по центру города.

Филатов подтвердил взрывы в Днепре

Во Львове граждане сообщили о двух ракетах, пролетевших над городом.

В Запорожье также раздались взрывы, но информации о повреждениях объектов инфраструктуры пока нет.

Что касается Черкасс, то в местных Telegram-каналах сообщили, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне в небе над Одессой украинские военные сбили вражеский беспилотник, после чего раздался громкий всплеск. А 2 мая российские оккупанты обстреляли Одессу ракетами — в городе прогремели по меньшей мере два взрыва. В результате ракетного удара погибли по меньшей мере двое детей, одна из ракет попала в церковь.