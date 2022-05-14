"Русских начинают ненавидеть": новые "власти" на Херсонщине уже обсуждают побег в Крым

Гуманитарные вопросы региона поставлены на паузу — люди негодуют

На территории временно оккупированной Херсонской области постепенно зреют бунты против российской армии. Сомневаются в необходимости поддержки захватчиков даже местные коллаборанты из числа обслуживающего персонала, которые сейчас назначены в "руководство" региона. Некоторые даже планируют сбежать на лето в Крым, ведь куча вопросов остаются нерешенными и люди злятся.

Такие подробности вспылили благодаря перехваченному телефонному разговору, опубликованному СБУ.

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Двое предателей родины признаются: дела на Херсонщине у россиян с каждым днем идут все хуже и хуже. И речь не только о тактических успехах украинских защитников, но и гуманитарных вопросах.

"Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па. Бесплатно никто ничего не делает, — признается одна из коллаборанток. — Люди умирают без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть…"

Также во время беседы удается узнать, что около недели в область не поступает российская гумпомощь. Это тоже сказывается на состоянии людей, которые не имеют доступа к украинским продуктам — их попросту не завозят из-за блокировки путей россиянами.

В таких проблемах коллаборанты винят исключительно захватчиков, не говоря о своих "заслугах". Да и сами они предпочитают думать о скорейшем побеге — в Крым. Аргументируют это тем, что особых сдвигов, видимо, на сближение с рф, не происходит, а зарплаты не выплачиваются и "только рыбу же ты есть не будешь".

"Если за май ничего не решается, мы уезжаем в Крым. Только где-нибудь на курорт, чтобы нам хоть пожрать дали", — предполагает один из собеседников.

Интересно, что из новых херсонских "властей" люди уже готовы вернуться к предыдущим профессиям — официантки и клубного вышибалы. При этом надеются подзаработать и к зиме вернуться домой. В СБУ уже пообещали отслеживать каждого из подобных "умников" и наказать всех по закону.

Напомним, что на днях стало известно о настоящих планах путина. Кремлевские грезы были озвучены одним из херсонских коллаборантов Кириллом Стремоусовым — о желании присоединить Херсонщину к россии.

Также мы писали, что в сети появилась предполагаемая дата возможных "референдумов" по этому вопросу.