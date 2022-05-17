В Днепропетровской области отремонтировали "дорогу жизни"

Завершены работы на "дороге жизни" в Днепропетровской области – Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград. Наиболее уничтоженный участок Р-51 был восстановлен в пределах эксплуатационного содержания. Быстро и с минимальными затратами "дорогу жизни" сделали не только проездной, но и крепкой и надежной.

Об этом сообщил на своей Facebook -странице первый заместитель руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Ивко.

"Основной проблемой была местами переувлажненная, нестабильная основа. Ее заменили, провели забутовку, устроили слои шлака, щебеночно-песочной смеси и мелкозернистого асфальтобетона. Весь процесс постоянно сопровождали специалисты лаборатории подрядной организации, которые определяли несущую способность и другие характеристики дорожного полотна. Еще одной важной задачей была оптимизация состава асфальтобетонного покрытия, чтобы даже один слой выдерживал сверхбольшие нагрузки", — отметил Ивко.

По его словам, сейчас главный фокус в работе Укравтодора – восстановление транспортного сообщения.

"На освобожденных территориях убираем дороги от остатков военной и гражданской техники, возводим переправы рядом с уничтоженными мостами", — подчеркнул замглавы Укравтодора.

Также еще одним направлением работы ведомства сейчас является ремонт автомобильных дорог, важных для жизнедеятельности страны. Это так называемые "дороги жизни". Ими раненых граждан везут в медучреждения, эвакуируют гражданских, везут гуманитарную помощь.

"Я благодарю всех смелых дорожников, которые выполнили свою миссию вблизи зоны боевых действий. Ваш труд приближает страну к победе", — резюмировал Ивко.