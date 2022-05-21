Нас убивают россияне, но мы не предатели: крик души из Херсона разлетелся по сети

Тихая оккупация региона не является абсолютно тихой

Херсонская область, которая почти три месяца находится под контролем российских войск, нынче является фактически закрытой на въезд и выезд граждан. При этом безопасных "зеленых коридоров" для местных практически не организовывалось. Однако находятся те, кто, не зная ужасов оккупации, считают, что оставшиеся в области люди — коллаборанты и предатели.

Почему это не так, рассказали в Instagram-паблике "Херсон LIVE" местные жители.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Текст-обращение к остальным украинцам написан так, чтобы было невозможно понять, кто его автор — мужчина или женщина. Не используется ни одного глагола, который помог бы в идентификации личности. Однако информация, поданная в публикации, невероятно важная. Она доносит и до украинцев, и до желающих услышать в других странах настоящие реалии жизни в оккупированном Херсоне.

В первую очередь текст направлен на тех, кто почему-то считает, что Херсонщину успели покинуть все, "кто хотел" и кто является патриотом. Оставшиеся же, мол, являются коллаборантами, предателями или теми, кому все равно.

"Честно, это очень бесит, — признается автор обращения. — Во-первых, в Херсонской области до сих пор нет безопасных зеленых коридоров для выезда. А если все же решиться ехать на собственный риск, то не все имеют автомобиль или деньги, чтобы заплатить перевозчику. Да и вообще русские нацисты сейчас не выпускают из области и расстреливают колонны машин".

К слову, стоит добавить, что стоимость билета для выезда из Херсона на подконтрольную Украине территорию выросла в десять-пятнадцать раз, и это — не предел.

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"Во-вторых, то, что мы уже привыкли жить в условиях постоянных взрывов на окраинах города, но уже не паникуем, пока стекла на окнах не начинают дрожать — это только наш личный порог восприятия опасности. Это не говорит о том, что мы не боимся. Очень боимся. Нас убивают, угоняют, пытают, насилуют. На улицах часто можно увидеть лужи крови. Я даже не представляю, сколько времени после окончания войны нам понадобится, чтобы вылечить свою психику из-за того, что мы здесь видели", — пишут из Херсона.

Также автор публикации объясняет, почему больше херсонцы не ходят на митинги — это дополнительная опасность. Есть вероятность быть расстрелянным российскими захватчиками. При этом в тексте высказывается надежда на то, что за последние почти три месяца местное население сделало все, дабы донести миру свою проукраинскую позицию.

"Мы покупаем крымские продукты и лекарства, — признается автор и тут же объясняет: — Да, а что нам делать? Умереть от голода раньше, чем нас застрелят русские фашисты? Альтернативы нет, ничего не завозят с подконтрольной территории. Я сейчас говорю о простых херсонцах-покупателях. С продавцами и законностью их деятельности пусть потом разбираются правоохранительные органы".

В обращении подчеркивается, что жители Херсонщины являются равноправными украинцам.

"Мы хотим жить в Украине, под нашим желто-голубым флагом. Но мы сейчас находимся во временном плену российской федерации — страны которой скоро не будет, потому что мы ее уничтожим. Главная задача херсонцев сейчас — выжить, пока нас не освободят ВСУ. Надеюсь, это произойдет уже скоро. Просто знайте: Херсон — это Украина! И херсонцы очень ждут ВСУ", — заканчивает публикацию автор.

Пишут о своем опыте и другие херсонцы. К примеру, пользовательница под ником oksanasikach1, которая в принципе возмущена чужим требованием к жителям Херсонщины куда-то уезжать.

"Мы украинцы, и мы на своей земле, почему мы должны бежать, да и куда? … И сейчас мы выживаем, как можем, потому что не у всех есть денежная помощь, зарплата, да и вообще деньги", — пишет она.

В целом же комментариях можно увидеть жителей из многих регионов Украины — здесь и Львов, и Харьков, и Николаев. Все они поддерживают херсонцев и просят не обращать внимание на тех, кто пытается сеять смуту.

Херсон — это Украина! Украина — это Херсон!

Напомним, ранее мы рассказывали, что оккупанты заставили делать жительницу Херсона, пытающуюся выбраться из оккупации через Крым, из-за слова "орки" в их адрес.

Также "Телеграф" писал о том, как местные коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с россией, уже обсуждают возможность сбежать, если ничего не поменяется.