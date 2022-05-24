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На Франковщине работают 25 релоцированных предприятий, еще более сотни планируют переезд

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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На Франковщине работают 25 релоцированных предприятий, еще более сотни планируют переезд Новость обновлена 24 мая 2022, 08:46

Более 150 субъектов хозяйствования рассматривают возможность переехать из регионов, где ведутся боевые действия, на Ивано-Франковщину. Такие данные обнародовала глава областной военной администрации Светлана Онищук.

"Из них 47 предприятий уже перевезли оборудование, в т.ч. 25 уже работают и производят выпуск продукции. В ожидании государственной поддержки в перевозке техники и оборудования находятся 9 предприятий", – уточнила она.

Релоцированные предприятия специализируются на пошиве одежды, изготовлении матрасов, строительстве модульных домов, производстве кондитерских и мясных изделий, машиностроении и металлообработке.

В то же время, перечень предприятий, которые хотят вести бизнес в Ивано-Франковской области, постоянно увеличивается.

Область предлагает переселенцам, имеющим бизнес, свободные производственные и складские площади. На Франковщине также способствуют размещению людей, которые вынуждены были покинуть родные дома, уточнила Онищук.

Ранее первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила о том, что украинской продукции станет больше на рынках Канады. Эта страна прекратила действие своего указа об антидемпинговых пошлинах в размере 77% по отношению к украинской металлургической продукции, отметила она.

Теги:
#Война #Предпринимательство #Ивано-Франковщина #релокация