Чернигов: стартовало восстановление областной больницы, обстрелянной россиянами

Чернигов продолжает восстановление после действий российских оккупантов, которые беспощадно обстреливали город в течение нескольких месяцев. В частности, стартовало восстановление одного из главных объектов медицинской инфраструктуры региона – областной больницы.

Об этом сообщает Черниговская областная военная администрация.

Как отмечают в ОВА, с первого дня полномасштабного вторжения в Черниговскую областную больницу оказывалась медицинская помощь как военным, так и гражданским. В общей сложности во время боевых действий больница приняла более тысячи раненых.

По словам главы обладминистрации Вячеслава Чауса, в Чернигове пострадали все медицинские учреждения, многие медицинские учреждения области восстановить уже невозможно.

"Областная больница — один из медицинских объектов, вошедших в первую очередь восстановления. Подрядчики уже трудятся. Здесь повреждено три отделения. Где-то в результате "прилета", где-то в результате взрывной волны. В Чернигове пострадали все медицинские учреждения без исключения. Если говорить в целом по области, то восемь восстановления не подлежат", – отметил он.

В областной больнице первоочередными задачами является установка окон, ремонт хирургического корпуса и обеспечение альтернативным источником воды.

Кроме восстановления объектов медицинской инфраструктуры, также продолжаются ремонтные работы по подключению электроснабжения. Такие работы сейчас проводятся в микрорайоне Чернигова Бобровица, который испытал особо большие разрушения во время активных боевых действий.

"В ближайшее время, через неделю-две, жители Бобровицы будут со светом. В целом же в области восстановлено 97% энергосети, разрушенной российскими военными", – подчеркнул Чаус.

Восстановление сетей в этом микрорайоне, как и работы в областной больнице, осуществляются за счет государственной субвенции, предоставленной на приоритетные направления восстановления инфраструктуры, отметили в ОВА.

Как ранее отмечал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, мост, соединяющий Чернигов и Киев, планируют построить за пять месяцев.