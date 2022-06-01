Замглавы одной из областей решил подзаработать на гуманитарке: подробности

Потребности государства хотели "урезать" на пять автомобилей "скорой помощи"

В Черновицкой области один из заместителей главы областной военной администрации решил использовать войну для собственного обогащения. Следствие подозревает чиновника в попытке провернуть махинации с гуманитарным грузом для украинцев, а конкретно — с машинами для неотложной помощи.

Подробностями поделились в пресс-службе СБУ в среду, 1 июня, информирует "Телеграф".

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Отмечается, что представителя Черновицкой ОВА поймали на махинациях после того, как "не досчитались" пятерки "скорых", полученных от дружественной Италии в качестве гумпомощи. Эти автомобили через официальные документы были распределены на одну из областных больниц — заведение определили как получателя этой части гуманитарки.

Главврач-получатель согласился помочь с чиновнику в такой схеме и оформил полученные машины на свою же общественную организацию, имеющую статус благотворительной. При этом "скорые" должны были предоставлять платные транспортные услуги для нуждающихся больных.

Изначально подозрение было вручено медицинскому работнику, а после проведения дополнительных следственных действий — и замглавы Черновицкой ОВА.

Расследование начато согласно ч.5 ст. 191 Уголовного кодексу Украины. Этот пункт определяет, что в случае признания вины человек может быть лишен свободы на 7-12 лет с лишением возможности занимать отдельные должности на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как к воровству гуманитарки, особенно в военное время, относится глава фонда "Волонтерський рух" Наталья Гнатюк. Также женщина описала, с какими дополнительными проблемами волонтеры сталкиваются в нынешнее время.