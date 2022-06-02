С днем зомбирования детей: в Мариуполе оккупанты устроили акцию "русского мира" для малышей (фото, видео)

Детям начали раздавать российские учебники и тетради

Во временно оккупированном Мариуполе, где прокремлевская пропаганда уже вышла на новый уровень, в среду, 1 числа, решили устроить празднования Дня защиты детей. Однако по количеству российских флагов, заявлений и раздаваемых учебников будет более справедливо назвать это мероприятие частью "зомбирования" юных умов.

Больше деталей "праздника" стало известно от советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, передает "Телеграф".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам чиновника, в День защиты детей российская пропаганда "лилась отовсюду". К примеру, в школе №53, чудом уцелевшей во время бомбардировок, учительница из рф провела для детей показательное занятие по русскому языку. Также детям раздавались прописи и учебники на русском, которые мариупольцам передали из Санкт-Петербурга.

Впрочем, не вся "литература" пришла из россии. На фотографиях видно, как слегка пугающие аниматоры носятся со стопками нашумевшей "Азбуки Донбасса", которая рассказывает о рф, как родине. Эту "книгу", как известно, выпустили на территории ОРДЛО.

Помимо этого посреди разбитого города звучала веселая и задорная музыка, а также можно было посмотреть мультфильмы, в том числе "Машу и медведя" на огромных экранах, где прежде крутили российские новости.

Благодаря такому количеству пропагандистских уловок не стоит удивляться, что местные дети, рисуя войну, начинают говорить, что именно диктатор путин говорит о необходимости окончания войны.

"Дети рисуют войну. Между Украиной и россией. Так, как видят и слышат со слов взрослых. Боль. Настоящая боль", — пишут Петр Андрющенко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Мариуполе постепенно начали раздавать российские паспорта. По мнению украинских властей, таким образом захватчики хотят побыстрее завершить процесс тотальной оккупации.