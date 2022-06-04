Оккупанты в Мариуполе придумали еще один способ скрыть массовые жертвы (видео)

Точные данные о количестве погибших установить не получается

Во временно оккупированном Мариуполе, где изо дня в день ухудшается эпидемиологическая ситуация, оккупанты принялись уничтожать доказательства своих зверств новым способом. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, россияне больше не занимаются извлечением тел из-под завалов разбитых жилых домов — строения просто сносят под ноль.

Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале 4 июня, передает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Как утверждает Андрющенко, захватчикам прекрасно известно, что под завалами некоторых домов по-прежнему остаются тела погибших мариупольцев. Как, к примеру, на проспекте Единства, где уже начались первые процессы уничтожения доказательств вины российских военных.

Дома сносят с помощью строительной техники, держа это под строгим контролем вооруженной охраны и неких "государственных волонтеров".

"Данные о новых телах невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района", — отмечает Петр Андрющенко.

По словам чиновника, если под завалами и оставались тела погибших, то теперь они разлагаются вместе со строительным мусором на полигоне.

"Нечеловеческое отношение даже к умершим набрало невероятных размахов", — резюмировал чиновник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в разбитом Мариуполе в разы усилилась пророссийская пропаганда. По улицам ездят машины с громкоговорителями и устанавливаются экраны для просмотра кремлевских новостей.

Также мы рассказывали, как в почти уничтоженном городе оккупанты устроили "празднование" Дня защиты детей.