Межед Уцмигов попал под артобстрел, когда скрывался в одном из домов в поселке Камышеваха

В Запорожской области украинским защитникам, которые уже 103-й день подряд постоянно держат оборону Родины, удалось ранить заместителя командира специального полка чеченской полиции имени Ахмата Кадырова.

Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил пророссийский Telegram-канал "Baza", отметив, что речь идет о подполковнике Межеде Уцмигове по прозвищу "Моджахед". На данный момент известно, что бойцы Вооруженных сил Украины ранили кадыровца в селе Камышеваха еще в четверг, 2 июня, когда сам Уцмигов совместно с сотрудниками чеченского спецполка скрывались в одном из домов.

Там они устроили так называемую "огневую точку" для того, чтобы прикрывать проход для других бойцов вражеской армии. В момент, когда начался артобстрел со стороны украинских сил, в здание, где находился "Моджахед", попал снаряд. Кадыровец получил ранение в ногу, а также контузию.

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