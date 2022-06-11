Задерживали за украинскую музыку и травили голубей: беженка из Скадовска рассказала о жизни в оккупации

Угроза смерти реальна для многих жителей оккупированных территорий

На территории Херсонской области, временно оккупированной россией, вражеские солдаты всячески запугивают мирное население и насаждают свои правила, включая раздачу паспортов. Так, по словам жительницы Скадовска Натальи, вынужденно покинувшей город, захватчики выискивают родственников бойцов ВСУ и часто пытают неугодных им украинцев.

Об этом женщина рассказала журналисту одесского издания "Думская". Именно в Одессу Наталья вместе с маленьким сыном под покровом ночи убегала от российских захватчиков, пытаясь спастись от "русского мира".

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Уезжать пришлось потому, что она — супруга военнослужащего, нынче находящегося на фронте. У россиян же с этим строго, объясняет она: если в твоей семье есть кто-то из армии, значит ты или нацист, или "бандеровец".

"Неонацисты" — их любимое слово, — говорит она. — И тебя будут бить, пока ты с ними не согласишься, что ты такой".

Сейчас в Скадовске творится настоящий оккупационный ужас. Украинских медикаментов почти нет, российские — очень дорогие и некачественные. Однако и денег для их приобретения не слишком много, ведь банкоматы давно не работают. Половина ходящей в обороте налички — рубли.

Также Наталья говорит, что оккупанты захватили все школы, детские садики, заставили учителей либо уволиться, либо ехать в Крым на "переквалификацию" — получение "дозы" пропаганды, что "Херсон — это россия".

По словам женщины, в оккупации каждый день проходит тяжелее предыдущего. Решение об отъезде из Скадовска было очень быстрым — оккупанты узнали о ее родстве с военнослужащим и начали разыскивать.

"Мы оббежали соседей. Нашли человека с машиной и на следующий же день сидели на улице, ждали его. Он нас забрал. Ехали трое суток, потому что нас подолгу держали на блокпостах. Мы ночевали в селах, где нет света, газа, воды, не говоря уже про связь", — говорит она.

Подтверждает Наталья и рассказы о том, что в какой-то момент на отдельных российских блок-постах требовали по тысяче долларов за выезд. При этом просьбы могли повторяться едва ли не на каждой из вынужденных "остановок". В случае отказа была высока вероятность "возврата" машины назад.

"Там остались мои родные. Связи практически нет, интернета нет, — делится эмоциями женщина. — Моя мама работает в строительном магазине, говорит, что они в приказном тоне запретили платить налоги и коммуналку в Украину. Сказали, пока не наладится, не платите совсем, а потом будете платить России. Люди пытаются выезжать".

Сейчас Наталья в безопасности вместе с сыном и любимым котом. Занимается волонтерством и ждет мужа с фронта. Пребывание под оккупацией вспоминает как страшный сон, а "русский мир" называет тупостью и молчаливым террором.

"Наших голубей травили, считая, что они какие-то не такие. Девочки у нас слушали украинскую музыку, и их увезли и привезли через двое суток", — вспоминает она о действиях оккупантов.

По ее словам, в оккупации сложно не думать о том, что о тебе все забыли, включая государство. Однако оказавшись на подконтрольной Украине территории, женщина поняла: наши военные готовятся к освобождению всех захваченных территорий. И она этого очень ждет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации в оккупированном Херсоне, где люди, попадая под влияние российской пропаганды, начинают сдавать оккупантам патриотов Украины.

Также мы писали о ситуации в Мариуполе, где, скорее всего, местное население столкнется с серьезной проблемой в виде холеры. Это и не удивительно, ведь оккупанты практически не разбирают завалы домов, а сгребают весь строительный мусор вместе с телами погибших во время обстрелов и вывозят на полигон.