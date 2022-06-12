Ракетный удар по Тернопольской области: стало известно о раненых, среди них дети

Накануне вечером россия нанесла ракетный удар по Черткову Тернопольской области. Ракеты выпустили с моря. В городе и селе возле него на время ликвидации последствий удара отключен газ. Жертв нет, но есть раненые.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что среди пострадавших — дети. Региональные новостные каналы сообщают о примерно 20 пострадавших.

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Житель Черткова показал последствия "прилета" для своего жилья — в квартире выворочены окна. "Вы думали Чертков это минует?", — эмоционально спрашивает мужчина за кадром.

Пострадавшим оказывали помощь всю ночь. Сейчас работают не только над ликвидацией последствий ракетного удара, но и фиксацией последствий для имущества украинских гражданских лиц.

Ранее "Телеграф" писал про обстрелы в столице Украины, которые оккупанты объяснили попытками уничтожить технику, поставляемую украине союзниками. Также накануне был нанесен удар в Днепропетровской области. Пострадали как здания, так и люди.